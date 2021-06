Marcos Paulo vai continuar no Vizela na temporada 2021/22. O médio de 32 anos renovou o contrato por mais um ano e vai representar os minhotos, agora na Liga.

Marcos foi um dos capitães na campanha do Vizela até ao principal escalão do futebol português, tendo feito 35 jogos e marcado dois golos. Já jogou no principal escalão com as camisolas de Académica e do União de Leiria.