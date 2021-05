O avançado madeirense Edgar Costa renovou contrato por mais um ano com o Marítimo, seguindo-se ao lateral esquerdo Fábio China, anunciou hoje o clube da I Liga.

Após a prolongação do vínculo contratual por dois anos com Fábio China, foi hoje anunciado na televisão do clube verde rubro a extensão da ligação de Edgar Costa ao emblema insular por mais um ano.

O avançado e capitão, de 34 anos, prepara-se para representar o Marítimo pela oitava época consecutiva, tendo realizado na temporada que agora terminou 25 partidas oficiais.

«Infelizmente esta época que passou não foi boa para nós e, que sirva de exemplo para o que não devemos fazer», afirmou em declarações à Marítimo TV, fazendo referência à luta pela manutenção até escassas jornadas do fim.

O Marítimo terminou a temporada 2020/21 na 15.ª posição com 35 pontos.

Edgar Costa perspetiva “grandes voos” para a próxima época, sublinhando que a equipa vai “entrar todos os jogos para ganhar”.