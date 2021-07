O Real Madrid anunciou a renovação de contrato do defesa Nacho Fernández.

O vínculo com o clube tinha expirado no final da época, mas as partes chegaram a acordo e Nacho fica ligado ao clube até 2023.

Nacho Fernández estreou-se em 2011 na equipa principal do Real Madrid, pela mão do português José Mourinho. Em 10 anos nos «merengues», já participou em 233 jogos.