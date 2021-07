O Benfica renovou contrato com o médio Ronaldo Camará, de 18 anos, confirmou esta sexta-feira o clube encarnado, em comunicado.

O luso-guineense vai assim continuar nos encarnados na temporada 2021/2022, que será a sua sétima no clube, no qual está desde 2015/2016.

Depois de ter iniciado a formação no Povoense, Camará representou as camadas jovens do Sporting de 2012 a 2015.

Em 2020/2021, Camará fez dois jogos e um golo pelos sub-23 do Benfica, bem como 12 jogos e dois golos pela equipa B.