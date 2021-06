O avançado João Carlos anunciou nas redes sociais a renovação de contrato com o Estoril por mais três temporadas.

O jogador de 26 anos chegou aos «Canarinhos» no início desta temporada, vindo do CRB, do Brasil. Já tinha jogado em Portugal, com a camisola do Portimonense, na época 2018/19, com um golo em 15 jogos.

O Estoril vai jogar na Liga na próxima temporada.