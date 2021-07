O Vizela renovou contrato com o futebolista Raphael Guzzo por mais uma época, até 2023. A confirmação foi feita pelo clube recém-promovido à I Liga, esta quarta-feira.

O luso-brasileiro de 26 anos, que chegou a meio da época 2020/2021 ao Vizela, oriundo do Desportivo de Chaves, foi um dos obreiros da subida à I Liga, tendo feito 15 jogos e seis golos pela equipa comandada por Álvaro Pacheco.

Com contrato anterior até 2022, Guzzo fica assim ligado até 2023 aos vizelenses, numa carreira que já teve passagens pelo Famalicão, pelos espanhóis do Reus, pela equipa B do Benfica (clube no qual fez formação, além do Desp. Chaves) e Tondela.