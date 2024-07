Ricardo Matos deixou o Portimonense e reforçou o FC Buzău, da Roménia, informou, esta terça-feira, a Prodigy Players, agência do jogador.

«Entusiasmado por começar esta jornada na Liga Romena com a família do FC Buzău! Pronto para dar o meu melhor absoluto em campo. Vamos fazer história juntos!», escreveu o jogador português no Instagram.

Na temporada passada, emprestado ao Belenenses, fez um total de 32 jogos e marcou seis golos.

Ao longo da carreira, o avançado formado no Benfica jogou também no Ascoli, Casertana e Olhanense.