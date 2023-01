O futebolista português Ricardo Silva é reforço do Moreirense. O atual líder da II Liga oficializou esta segunda-feira a contratação do guarda-redes, que fez formação no FC Porto e chegara no início desta época ao Santa Clara, até final da época 2022/23.

A chegada de Ricardo Silva coincide com a saída de Mateus Pasinato, que rescindiu contrato com os minhotos e, apurou o Maisfutebol, viaja nas próximas horas para o Brasil, onde vai prosseguir a carreira no América Mineiro.

Ricardo Silva, de 23 anos, já estava negociado nos últimos dias e aguardava apenas a conclusão da rescisão de Pasinato. Deixa o Santa Clara sem qualquer minuto disputado e já deve treinar esta terça-feira às ordens do treinador Paulo Alves, com vista à preparação do jogo da 19.ª jornada da II Liga, ante o Académico de Viseu, no próximo sábado (14h00).