Yakubu Aziz, melhor marcador do Rio Ave, foi ausência de peso na receção ao Sporting, partida da 19.ª jornada da Liga. No final do encontro, Luís Freire explicou que o avançado «está em negociações» para deixar o clube vila-condense.



«O Aziz é um jogador que está em negociações. Neste momento está em processo de negociação e poderá sair. Por isso, não esteve presente», adiantou, na sala de imprensa.



O técnico comentou ainda o facto de o clube estar impedido pela FIFA de contratar jogadores.



«Temos de estar concentrados nos jogadores que temos. Temos jogadores com qualidade, capacidade e vontad. Isso é o mais importante. Temos ainda alguns lesionados que vão recuperar e ajudar a equipa e há jovens que estão a ser promovidos. Temos de ir à luta e conseguir os objetivos todos juntos. Temos de pontuar e de ganhar. Quero que os jogadores estejam apenas concentrados em jogar futebol e em dar a vida nos jogos. As coisas vão aparecer porque eles merecem», concluiu.