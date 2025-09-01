Mercado
OFICIAL: Omar Richards está de volta ao Rio Ave
Lateral canhoto volta a ser cedido pelo Nottingham Forest
O defesa-esquerdo Omar Richards está de regresso ao Rio Ave, novamente por empréstimo dos ingleses Nottingham Forest.
Na última temporada, o lateral canhoto, de 27 anos, participou em 31 partidas pelos vila-condenses.
Internacional sub-21 inglês, Richards é emprestado pelo Forest pela terceira temporada consecutiva, depois de uma cedência inicial no Olympiacos, em 2023/2024.
