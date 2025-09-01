O defesa-esquerdo Omar Richards está de regresso ao Rio Ave, novamente por empréstimo dos ingleses Nottingham Forest.

Na última temporada, o lateral canhoto, de 27 anos, participou em 31 partidas pelos vila-condenses.

Internacional sub-21 inglês, Richards é emprestado pelo Forest pela terceira temporada consecutiva, depois de uma cedência inicial no Olympiacos, em 2023/2024.

Está de volta! 🙌 Omar Richards regressa ao Rio Ave FC para voltar a vestir o verde e branco. 📄 https://t.co/1Q5bq1cA0i#RemamosJuntos #OmarRichards pic.twitter.com/wCGgn3lVv2 — Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 1, 2025

LEIA MAIS: mercado de transferências ao minuto