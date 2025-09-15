O Rio Ave anunciou a cedência, até ao final da temporada, do médio Georgios Okkas ao Panionios, do segundo escalão do futebol da Grécia.

Okkas, de 20 anos, tem dupla nacionalidade, cipriota e australiana, e chegou ao Rio Ave em 2024, oriundo dos ingleses do Fulham.

Integrou inicialmente a equipa de sub-23 vila-condense, onde participou em três jogos, antes de ter sido emprestado ao Feirense, da II Liga, a meio da época passada, pelo qual não participou em qualquer jogo oficial.

O empréstimo ao Panionios surge como uma oportunidade para o jogador ganhar experiência e minutos de competição regular, num contexto competitivo diferente.

Georgios Okkas, que é internacional sub-19 e sub-21 pelo Chipre, tem contrato com o Rio Ave até 2027.