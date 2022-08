O futebolista espanhol Riqui Puig é reforço do LA Galaxy, dos Estados Unidos, terminando uma ligação de cerca de nove anos ao Barcelona. O acordo pelo médio de 22 anos foi confirmado esta quinta-feira pelos dois clubes.

Em comunicado, o LA Galaxy informa que Riqui Puig assina até ao final da época de 2025 na liga norte-americana, a MLS, estando a transferência apenas «pendente do certificado internacional e do visto P1».

O Barcelona, porém, fica com opções pelo jogador no futuro. «O Barcelona reserva o direito de recomprar o jogador no futuro e 50 por cento de uma venda futura», informam os catalães, em comunicado.

Puig chegou aos escalões jovens do Barcelona em 2013 e integrou a equipa principal em dezembro de 2018. Desde a sua estreia como sénior, fez 57 jogos e dois golos, conquistou uma liga espanhola e uma Taça do Rei.