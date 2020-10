Fernando Andrade vai jogar no Rizespor na próxima época por empréstimo do FC Porto, adiantou a Renascença e confirmou o Maisfutebol.



Segundo foi possível saber, o jogador brasileiro volta a rumar à Turquia depois de na época passada ter jogado no Sivasspor. De resto, a cedência não inclui opção de compra.



O avançado de 27 anos viaja ainda esta quinta-feira para a Turquia e está previsto que esta sexta-feira cumpra os habituais exames médicos antes de rubricar contrato.



Fernando Andrade chegou aos dragões em janeiro de 2018 proveniente do Santa Clara e cumpriu 22 jogos (marcou dois golos). Anteriormente representou Penafiel e Oriental.