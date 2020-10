O Rizespor oficializou a contratação de Fernando Andrade por empréstimo do FC Porto, tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno.



O avançado brasileiro ruma ao emblema turco por empréstimo dos dragões. De resto, trata-se de um regresso do jogador de 27 anos à Turquia, país onde na temporada anterior representou o Sivasspor.



Fernando Andrade chegou aos dragões em janeiro de 2018 proveniente do Santa Clara e cumpriu 22 jogos (marcou dois golos). Anteriormente representou Penafiel e Oriental.