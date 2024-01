O Boavista recusou nas últimas horas a terceira e decisiva proposta do Sevilha por Robert Bozeník, segundo apurou o Maisfutebol, num valor global que poderia atingir até seis milhões de euros.

Os espanhóis estavam dispostos a dar cinco milhões de euros fixos em três tranches, com mais um milhão de euros por objetivos, mas não tiveram sucesso nas conversas com os axadrezados.

Apesar da forte pressão do Sevilha, que chegou a ter um acordo verbal com Bozeník, o emblema do Bessa avisou que não queria perder o goleador eslovaco, especialmente depois de ter libertado o extremo Tiago Morais para os franceses do Lille, por quatro milhões de euros.

Alvo também dos italianos do Hellas Verona, Robert Bozeník, de 24 anos, está no Boavista desde 2022/23. Ao todo, participou em 49 jogos oficiais e anotou 13 golos. Tem contrato válido até junho de 2026.

