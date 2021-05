Depois de João Bernardo Costa, o Eintracht Frankfurt garantiu a contratação de Rodrigo Cunha, outro jovem português.



O médio ofensivo muda-se da Académica, onde alinhava nos sub-17, para o clube alemão. Antes, o jogador de 15 anos tinha começado no Alverca, clube em que esteve dos 9 aos 15 anos.



Este é, recorde-se, é o segundo jovem luso que o Eintracht contratado, ambos ligados à Sportsblooom (na foto Rodrigo Cunha aparece com a camisola do novo clube acompanhado pelo empresário Diogo Correia Henriques).