O avançado português Rodrigo Ribeiro é reforço do Augsburgo, por empréstimo do Sporting. O clube alemão oficializou a chegada do atacante, ao final da manhã desta quinta-feira.

Na apresentação, o jovem jogador, de 20 anos, confessou que não demorou muito a aceitar a proposta do atual 15.º classificado da Liga alemã.

«O Augsburgo convenceu-me de imediato. Estou a chegar a um clube ambicioso, que confia em jogadores jovens e lhes dá a oportunidade de se mostrarem. Quero dar o máximo nos treinos, evoluir todos os dias e dar o meu contributo para que possamos alcançar os nossos objetivos esta época», referiu o internacional jovem português.

𝓑𝓸𝓶 𝓓𝓲𝓪, Rodrigo #Ribeiro! 🇵🇹 Der 20-jährige Mittelstürmer kommt auf Leihbasis mit Kaufoption von @SportingCP! 💯 Das schnelle und abschlussstarke Talent feierte bereits mit 16 sein Champions League-Debüt und durchlief alle portugiesischen U-Nationalmannschaften! ⚽



ℹ️… pic.twitter.com/cvhyGexzkw — FC Augsburg (@FCAugsburg) January 15, 2026

Ao seu lado, o diretor desportivo do Augsburgo, Benni Weber, dedicou muitos elogios a Rodrigo Ribeiro.

«Aquilo que tem feito, com apenas 20 anos, é impressionante. Ele traz qualidade técnica, dinamismo e capacidade de finalização. Alarga as nossas opções no ataque e, ao mesmo tempo, aumenta a concorrência nesta posição, que é precisamente aquilo de que precisamos», afirmou.

Rodrigo Ribeiro volta a emigrar, dois anos depois de ter tido uma experiência nos ingleses do Nottingham Forest, também por empréstimo do Sporting.

Esta época, o avançado participou em três jogos da formação principal leonina e 11 da equipa B, pela qual apontou cinco golos na II Liga.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências