A Roma encaminhou esta segunda-feira a contratação do lateral esquerdo Matías Viña, que estava na lista de reforços do FC Porto.

O Maisfutebol sabe que o emblema italiano vai pagar 11 milhões de euros pelo jogador do Palmeiras, podendo desembolsar mais 2 milhões de euros em objetivos por atingir.



Aos 23 anos, o internacional uruguaio há semanas que estava referenciado pela equipa técnica de Sérgio Conceição, mas os dragões nunca chegaram a oficializar uma proposta, visto o alto valor da transferência exigido pelo clube de Abel Ferreira no Brasil.



Inicialmente, Viña não era prioridade na Roma, mas o recém-chegado José Mourinho foi obrigado a ir com tudo ao mercado, depois de ter perdido o titular Spinazzola por lesão. O campeão europeu por Itália rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo durante o Euro 2020 e vai ficar vários meses fora de combate.