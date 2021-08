Romelu Lukaku é oficialmente novo jogador do Chelsea, com contrato para as próximas cinco temporadas. O avançado belga, de 28 anos, está de regresso a Inglaterra e aos «blues», de onde saiu em 2014 para representar o Everton.

Lukaku jogou nas últimas duas épocas ao serviço do Inter, onde foi campeão italiano sob o comando de Antonio Conte. Em 95 jogos, marcou 64 golos. Jogou ainda no Anderlecht, onde se formou e estreou como sénior, no West Brom em 2012/13 e no Manchester United entre 2017 e 2019, contratado pelo técnico português José Mourinho.

Lukaku junta-se ao plantel que venceu na noite de quarta-feira a Supertaça Europeia, vencida nos penáltis aos espanhóis do Villarreal.

Os valores do negócio não foram oficializados, mas jornais italianos e ingleses falam numa verba a rondar os 115 milhões de euros pelo jogador que vai auferir um salário líquido anual a rondar os 12 milhões de euros.