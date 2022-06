O futebolista belga Romelu Lukaku está de volta ao Inter de Milão. O avançado foi oficializado ao final da tarde desta quarta-feira, num vídeo ao lado do presidente do emblema italiano, Steven Zhang.

O atleta de 29 anos chega por empréstimo do Chelsea, clube que o comprou ao Inter no verão de 2021. Os londrinos também já oficializaram o acordo.

«Romelu Lukaku vai passar 2022/23 com o Inter de Milão depois de ter completado uma mudança com empréstimo de um ano», refere o Chelsea, em comunicado.

No regresso ao Chelsea, em 2021/22, Lukaku fez 44 jogos e 15 golos pelos blues. Já tinha estado ligado ao clube entre 2011/2012 e 2013/2014, período com empréstimos a West Bromwich e Everton e no qual fez apenas 15 jogos pelo Chelsea.

Agora, o belga volta ao clube no qual foi campeão em 2021 e pelo qual fez, em duas temporadas, 2019/20 e 2020/21, um total de 64 golos em 95 encontros disputados.

Em agosto de 2021, Lukaku deixou o Inter rumo ao Chelsea, num negócio que, de acordo com a imprensa inglesa e italiana, rondou os 115 milhões de euros.