Pedro Pinho, médio português de 26 anos, é o novo reforço do Universitatea Cluj.

O jogador luso, com passagens pela formação do FC Porto, cumpriu as últimas três épocas ao serviço do Desp. Chaves, na II Liga. Na última temporada ao serviço dos transmontanos, Pedro Pinho apontou três golos em 32 jogos disputados.

O médio português ruma agora à Roménia para ter a primeira experiência internacional da carreira.

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