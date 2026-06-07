Ricardo Sousa foi anunciado este domingo como novo treinador do Petrolul Ploiesti, da Roménia.

O treinador luso de 47 anos, que teve passagens por Mafra, Beira-Mar, Feirense e Vizela, ruma agora ao futebol romeno para assinar um contrato válido por uma temporada.

Ricardo Sousa vai assumir as funções de treinador principal da formação romena, somando assim a segunda experiência no estrangeiro, depois de ter orientado o Al Ain, da Arábia Saudita.

Em 2025/2026, o plantel do Petrolul contou com os portugueses Diogo Rodrigues, Ricardinho e Guilherme Soares. 

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