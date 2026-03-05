O avançado Stefan Baiaram foi oferecido a Benfica e FC Porto, revelou o empresário Giovanni Becali em declarações ao portal romeno PrimaSport. O agente explicou que apresentou o jogador do Universitatea Craiova de Filipe Coelho a vários clubes europeus, mas que os dois «grandes» do futebol português acabaram por não avançar para a contratação.

Segundo Becali, o Benfica terá recusado o extremo direito de 23 anos após parecer negativo de José Mourinho, que considerou que o futebolista «não é jogador para o Benfica». Já o FC Porto analisou o atleta através do departamento de scouting, mas optou por não avançar.

«O FC Porto disse-me, através do treinador Francesco Farioli: enviámo-lo aos olheiros e acho que temos alguém para o seu lugar, falamos no verão», contou o agente.

O jogador falou após a vitória sobre o Cluj, que garantiu a qualificação da equipa para as meias-finais da Taça da Roménia, e assumiu o desejo de conquistar o campeonato antes de dar o salto para outro campeonato.

«Se tudo correr bem este ano, prometeram que me deixam sair. Quero ganhar o campeonato e ficar na história do clube, depois posso dar o próximo passo», explicou o atacante.