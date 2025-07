O extremo suíço Roméo Beney é reforço do Famalicão, tendo assinado contrato por cinco temporadas, informou a SAD dos famalicenses, na tarde desta sexta-feira.

Beney, de 20 anos, internacional jovem pela Suíça, chega ao Famalicão e ao futebol português oriundo do Basileia, clube ao qual estava ligado há quase cinco anos.

«O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD anuncia ter chegado a acordo com o Fussballclub Basel 1893 para a transferência do jogador Roméo Beney. O extremo suíço, de 20 anos, firmou um contrato com a duração de cinco temporadas», refere o Famalicão, em comunicado.

Depois de despontar nos escalões jovens do FC Sion, Beney rumou ao Basileia em 2021/22, tendo passado pelos sub-18, tendo sido campeão no escalão, além de ter jogado na UEFA Youth League. Acabou por evoluir até chegar à equipa principal, pela qual se estreou em 2023/24. Em 2024/25 jogou meia época no Basileia, ajudando à conquista da liga e da taça, antes de acabar a época no Stade-Lausanne, por empréstimo.

Roméo tem familiares futebolistas: é filho do antigo guarda-redes Nicolas Beney e tem uma irmã, Iman Beney, que é reforço do Manchester City para 2025/26, depois de ter jogado no Young Boys.

