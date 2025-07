Ruben Kluivert é reforço do Lyon até 2030, oriundo do Casa Pia. Os clubes francês e português confirmaram o negócio na tarde desta sexta-feira.

Kluivert, defesa neerlandês de 24 anos e filho do ex-futebolista Patrick Kluivert, é reforço da equipa treinada pelo português Paulo Fonseca, num negócio feito por 3,78 milhões de euros.

«O defesa neerlandês assinou com o OL até 30 de junho de 2030, por 3,78 milhões de euros, aos quais podem ser adicionados até 650 mil euros em bónus e 15 por cento sobre mais-valias futuras», informa o Lyon, em comunicado.

Kluivert chegou ao Casa Pia há cerca de um ano, oriundo do FC Dordrecht. Em 2024/25 fez 24 jogos e um golo pelos gansos e vai agora para a sua segunda experiência fora dos Países Baixos, onde concluiu a formação no Utrecht, subindo a sénior neste mesmo clube, antes de jogar no Dordrecht em 2023/24.

É o quarto neerlandês a jogar no Lyon, depois de Memphis Depay, Kenny Tete e Michel Valke.

Esta semana, Paulo Fonseca já tinha antecipado o que podia ser a contratação, que também já tinha antes sido noticiada pelo Maisfutebol.