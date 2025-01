O avançado Rui Costa está de volta ao Farense, ao fim de seis meses, depois de uma passagem de cerca de meio ano pelo Tobol, do Cazaquistão, anunciou o clube de Faro, na noite de quarta-feira.

Rui Costa, de 28 anos, assinou contrato por época e meia, até 2026. O atacante já tinha jogado pelos algarvios durante duas épocas, de 2022 a 2024, tendo feito 59 jogos e 15 golos.

No verão, Rui Costa tinha rumado ao Tobol, clube pelo qual somou 15 jogos e quatro golos.

Com grande parte da formação feita no Famalicão, passando depois pelos juniores do V. Guimarães e do Varzim, Rui Costa representou, como sénior, Varzim, Famalicão, FC Porto B, Portimonense, Alcorcón (Espanha), Deportivo da Corunha (Espanha) e Santa Clara.

