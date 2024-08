O ala-direito Rui Modesto está muito perto de assinar pela Udinese, da Serie A. A informação foi avançada pela imprensa italiana e confirmada pelo Maisfutebol.

Rui Modesto estava há um ano no AIK, da Suécia, onde se destacou com números interessantes para um ala: 16 golos e dez assistências em 59 jogos disputados. Agora, o luso-angolano vai assinar um contrato de cinco anos pela Udinese, faltando acertar alguns pormenores relacionados com o vencimento.

Já existe acordo entre clubes, sendo que em Itália fala-se de uma verba a rondar os 1,5 milhões de euros. No ano passado, o AIK deu 500 mil euros ao Honka, da Finlândia, pelo passe de Modesto.

Nascido em Vendas Novas, onde iniciou o seu percurso de formação, o alentejano de 24 anos é internacional A por Angola. Esteve nos escalões de formação do Juventude de Évora, Lusitano de Évora e Estrela de Vendas Novas até chegar aos sub-23 do Vitória de Setúbal, em 2018.

Acabou por emigrar para a Escandinávia em 2020, com 20 anos. A confirmar-se a chegada a Udine, irá competir com o lateral-direito português Gonçalo Esteves, ex-Sporting.