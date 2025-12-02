Sem clube durante todo o segundo semestre de 2025, Rui Patrício está muito perto de comunicar o fim da carreira, sabe o Maisfutebol.

Aos 37 anos, o experiente guarda-redes trabalha para em breve anunciar a decisão, isso caso não apareça de última hora uma proposta irrecusável.

Nas últimas semanas, o internacional português foi procurado por alguns clubes de Espanha e Itália, entre eles Girona e Parma, mas não demonstrou interesse em avançar com as conversações.

A última experiência de Patrício aconteceu no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, quando representou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, tendo feito apenas dois jogos.

Campeão europeu em 2016, o guardião é dos maiores nomes da posição na história do futebol português. Ao todo, conquistou dez títulos como jogador profissional.

Rui Patrício, recorde-se, foi formado no Sporting, onde atuou por 12 épocas consecutivas, e depois passou por Inglaterra (Wolverhampton) e Itália (Roma e Atalanta).

