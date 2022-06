Rui Vitória recebeu um convite para assumir o comando técnico da seleção do Egito e está a ponderar essa possibilidade, apurou o Maisfutebol, vendo com bons olhos a perspetiva de desempenhar as funções de selecionador nacional como próximo passo da carreira.

O treinador português abandonou o Spartak Moscovo em dezembro de 2021. Desde então, tem estudado as diferentes abordagens que foram surgindo.

Nesse sentido, Rui Vitória foi confrontado na semana passada com uma proposta do Al-Ahly, mas recusou o convite para assumir o equipa que luta pelo título do Egito com o Zamalek de Jesualdo Ferreira.

Curiosamente, o Al-Ahly viria a apostar em outro técnico luso, Ricardo Soares, que conduziu o Gil Vicente ao quinto lugar na Liga, com o consequente apuramento para as competições europeias.

