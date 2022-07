O Beira-Mar está de regresso ao Campeonato de Portugal em 2022/23 e garantiu um nome sonante para jogar no quarto escalão do futebol português: Sami, ex-FC Porto, Marítimo, Sp. Braga e V. Guimarães, é contratação assegurada pelos aveirenses.

O atacante de 33 anos, oficializado esta segunda-feira, volta a Portugal depois de ter passado, desde 2020, por Omã, Malta e Croácia.

O luso-guineense começou a evidenciar-se no futebol português ao mais alto nível no Marítimo, já depois de ter mostrado credenciais no Desportivo das Aves e no Eléctrico, tendo sido recrutado pelo FC Porto em 2014. Nessa altura o avançado foi até alvo de uma acérrima disputa entre a SAD portista e o Sporting.

Contudo, acabou por nunca fazer um jogo oficial pelos dragões em competições, tendo depois passado por Sp. Braga, V. Guimarães, Akhisar (Turquia), Arouca, novamente Desp. Aves e Cova da Piedade, antes de sair para o estrangeiro.