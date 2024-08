Formado no Sporting, Saná Fernandes deixou a Lazio e reforçou por empréstimo o NAC Breda, anunciou esta quinta-feira o clube neerlandês.

«O NAC chegou a acordo com a Lazio para a contratação de Saná Fernandes. O extremo de 18 anos já está no Breda e foi emprestado por um ano. A NAC também negociou uma opção de compra», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos 18 anos, o extremo que fez parte da formação no Sporting, antes de se transferir para a Lazio, vai agora jogar na primeira divisão dos Países Baixos, num empréstimo de uma temporada, com opção de compra.

«O NAC contactou-me há cerca de um mês e foi imediatamente positivo. Estou muito ansioso por dar o passo para uma grande competição e desenvolver-me ainda mais como jogador e como pessoa», referiu o jovem aos canais oficias do clube

Na temporada passada, ao serviço dos sub-19 do clube italiano, o luso-guineense fez um total de 34 jogos, marcou sete golos e fez uma assistência.