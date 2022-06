Lincoln vai ser reforço de Jorge Jesus no Fenerbahçe.

O médio brasileiro de 23 anos vai assinar um contrato válido por quatro épocas e deverá viajar para Istambul já amanhã.

O negócio irá consumar-se por um valor a rondar os três milhões de euros, menos do que o Santa Clara pretendia inicialmente. No entanto, o facto de o jogador entrar no último ano de contrato flexibilizou a posição negocial dos açorianos, que detêm 80 por cento do passe.

Lincoln era um dos alvos possíveis do FC Porto para o mercado, porém, nos últimos dias, já depois de Jorge Jesus entrar em contacto com o atleta, o presidente da SAD dos açorianos, Ismail Uzun, bem como o empresário do jogador, estiveram na Turquia a fechar o acordo para a transferência.

O médio ofensivo, que também pode jogar como extremo, já teve uma experiência na Turquia, em 2018, ao serviço do Rizespor, cedido pelo Grémio, clube onde fez toda a formação.

Lincoln representa o Santa Clara desde 2019/2020, tendo nesta última temporada, a terceira pelos micaelenses, apontado sete golos e oito assistências em 44 jogos.