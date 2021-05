A contratação de Carlos Júnior, do Santa Clara, vai ser tema de conversa durante a semana, no Benfica. O Maisfutebol sabe que a SAD encarnada já tem em mãos todos os detalhes para avançar com uma eventual negociação.



Pedido expresso de Jorge Jesus, conforme o nosso jornal já adiantou, o avançado brasileiro está avaliado entre três e quatro milhões de euros, pelo emblema açoriano.



Com contrato válido até 2024, o camisola 13 foi dos principais destaques da temporada do Santa Clara, que, recorde-se, garantiu o apuramento à Conference League 2021/22. Fez 36 jogos e marcou 15 golos.



Carlos Júnior, de 25 anos, foi formado no Atlético Mineiro e passou pelo Internacional antes de rumar a Portugal, em 2018/19, inicialmente para representar o Rio Ave.