O Fenerbahçe está em negociações para contratar Lincoln ao Santa Clara.

O médio brasileiro de 23 anos era um dos potenciais alvos no mercado do FC Porto, que não chegou a apresentar proposta aos açorianos, mas está em conversações adiantadas para reforçar a equipa de Jorge Jesus.

O técnico português já entrou em contacto com o jogador nos últimos dias e tanto o presidente da SAD dos açorianos, Ismail Uzun, como o empresário do jogador estão em Istambul a negociar a possível transferência.

O Santa Clara pretendia uma venda a rondar os cinco milhões de euros, porém, a margem negocial é reduzida, já que o jogador entrará no seu último ano de contrato. Cientes disso, os turcos estarão dispostos a chegar a valores próximos dos quatro milhões.

Ainda assim, parte do encaixe reverterá para o Grémio de Porto Alegre. O clube gaúcho, onde Lincoln fez a formação, detém ainda 20 por cento do passe do jogador.

O médio ofensivo, que também pode jogar como extremo, já teve uma experiência na Turquia, em 2018, ao serviço do Rizespor, cedido pelo Grémio. Lincoln representa o Santa Clara desde 2019/2020, tendo nesta última temporada, a terceira pelos micaelenses, realizado a sua melhor prestação, apontando sete golos e oito assistências em 44 jogos.