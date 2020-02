O avançado brasileiro Guilherme Schettine tem acordo para reforçar o Sporting de Braga para as próximas cinco temporadas, após o final de 2019/2020.

O jogador de 24 anos, que tem contrato com o Santa Clara até junho de 2020, tinha proposta para renovar. Contudo, de acordo com informações apuradas pelo Maisfutebol, rejeitou a possibilidade de prolongar a ligação ao emblema de Ponta Delgada.

O acordo foi definitivamente selado há não mais de um mês e Schettine foi, sem estar suspenso ou lesionado, afastado das opções do treinador João Henriques no jogo ante o Tondela, para 21.ª jornada da Liga, no último sábado. A não utilização de Schettine, que tinha marcado os três golos que tem esta época nos dois jogos anteriores, foi já efeito das negociações com os minhotos.

Nesta altura, a utilização de Schettine no Santa Clara, até final da época, está em estudo pelos responsáveis da SAD. A possibilidade de o jogador ficar sem competir nos próximos três meses, nas 13 jornadas que restam na I Liga, está em aberto.

LEIA MAIS: todas as notícias do Santa Clara

Schettine tem sido uma das referências ofensivas do Santa Clara desde a época passada. Em meia época em 2018/2019, fez sete golos em 18 partidas disputadas. Já nesta, leva os já referidos três golos, em 21 jogos.

No último verão, o Sporting de Braga já tinha negociado a contratação de Guilherme Schettine. Em agosto de 2019, em declarações ao Maisfutebol, o jogador brasileiro expressou desejo de jogar nos bracarenses. «Ando bastante ansioso porque quero ver isto resolvido e jogar no Sp. Braga. Quero esse grande clube», referiu. Dias mais tarde, o Sp. Braga anunciou que tinha desistido da contratação do jogador, acusando o Santa Clara de vergar-se aos interesses do Benfica. Nessa altura, o treinador dos açorianos apelidou esta como uma «situação de empresários».