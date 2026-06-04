O Levski Sofia, da Bulgária, anunciou que chegou a acordo com o Santa Clara para a contratação de Reinaldo Nascimento. O brasileiro vai ficar ligado aos búlgaros até ao verão de 2029.

Tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, o negócio vai render 1,5 milhões de euros aos cofres da SAD açoriana, que fica ainda com 15 por cento do passe do brasileiro.

Esta temporada, o avançado foi emprestado ao Desp. Chaves, onde realizou 31 jogos e teve nove participações para golo, na II Liga.

O avançado brasileiro de 24 anos, produto da formação do Criciúma, conta ainda com passagens por Athletico Paranaense, CSA, Guarani e Alverca.

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