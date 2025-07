Thauan Lara, defesa de 21 anos, é reforço do Santa Clara, confirmaram os açorianos, na tarde desta sexta-feira.

Na temporada passada, o jogador brasileiro fez parte do plantel do Alverca, que subiu à Liga. Fez 21 jogos e duas assistências.

«Estou muito feliz por este novo desafio na minha carreira. Quero agradecer a confiança de todos e a forma como me receberam aqui no clube. Venho com muita vontade de ajudar os meus companheiros a atingir os objetivos do Santa Clara», disse o jogador, em declarações aos canais oficiais do Santa Clara.

O lateral-esquerdo foi formado no Internacional de Porto Alegre e foi emprestado ao Fortaleza, em 2024, antes de chegar na temporada passada ao Alverca.

