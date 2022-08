Bruno Jordão foi oficializado como reforço do Santa Clara por empréstimo do Wolverhampton, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O médio de 23 anos regressa a Portugal novamente por empréstimo depois de uma cedência aos suíços do Grasshoppers.



Natural da Marinha Grande, Jordão destacou-se na formação do Sp. Braga e transferiu-se para a Lazio em 2017 juntamente com Pedro Neto, acabando por cumprir três jogos na equipa principal laziale. Foi contratado pelos Wolves em 2019 e viveu sucessivos empréstimos, cumprindo apenas cinco jogos pela equipa inglesa.