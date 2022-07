Rodrigo Valente está próximo de ser oficializado como reforço do Santa Clara, sabe o Maisfutebol.



Os açorianos ganharam a corrida ao Paços de Ferreira pelo médio formado no FC Porto. O jogador de 21 anos já está em São Miguel e prepara-se para reencontrar Mário Silva, técnico com quem conquistou a Youth League na formação dos dragões.



Refira-se que o Estoril permite a saída de Rodrigo Valente a título definitivo, mas fica com uma percentagem do seu passe.



Rodrigo Valente realizou toda a formação no FC Porto e chegou a participar na pré-época da equipa principal, acabando por rumar ao António Coimbra da Mota em definitivo. Depois de cinco jogos pelos canarinhos, vai representar o Santa Clara.