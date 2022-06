A direção do Santa Clara votou contra a venda de Lincoln ao Fenerbahçe em reunião do conselho de administração da SAD realizada no último sábado, 11 de junho.

De acordo com um comunicado publicado na noite deste domingo pelo clube, que detém 40 por cento da SAD que gere o futebol profissional, esta posição decorre da «proposta apresentada não salvaguardar os interesses do Santa Clara».

Além desta posição, a direção presidida por Ricardo Pacheco informou também que votou contra «a designação de um conjunto de elementos que continuarão as negociações visando uma melhoria da proposta apresentada», porque «discorda e repudia veementemente que esse grupo não integre um elemento da confiança do clube».

A equipa turca comandada por Jorge Jesus tem acordo com o médio brasileiro para quatro épocas e chegou a uma base de entendimento com Ismail Uzun, o presidente da SAD dos açorianos, para uma transferência por valores a rondarem os três milhões de euros, tal como o Maisfutebol noticiou.

Apesar desta tomada de posição por parte do clube, segundo o nosso jornal apurou, a última palavra para a concretização da transferência do jogador que era um dos alvos do FC Porto neste mercado caberá ao presidente da SAD, que nos últimos dias esteve em Istambul a negociar.