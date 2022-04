Hidemasa Morita está sob alçada disciplinar no Santa Clara.

Em comunicado, o emblema açoriano justifica esta medida com a entrevista que o internacional japonês deu ao jornal «A Bola», alegadamente sem autorização, e na qual se queixava que estava a ser bloqueada uma transferência para o Sporting.

«Quer o atleta, quer o seu representante, deverão respeitar a instituição Santa Clara. Pois, pelo reverso da moeda, a nossa sociedade desportiva sempre tratou exemplarmente o atleta, bem como todos os restantes que connosco estão vinculados», refere o comunicado do emblema açoriano.

No mesmo documento, em reação a uma notícia do jornal «Record», o Santa Clara reitera que Morita não se recusou a jogar contra o FC Porto, no Dragão.

«O atleta integrou-se no estágio alegando desconforto na zona inferior do pé, problema que disse trazer dos compromissos da seleção nacional japonesa. Posteriormente, no dia do jogo, pediu ao nosso treinador, Mário Silva, para não ser opção no jogo da 28ª jornada do campeonato pela questão supramencionada, uma vez que sentia que não estava em condições para contribuir na partida», justificam.

Ainda em relação ao futuro do jogador, o comunicado do Santa Clara refere que os dirigentes «apenas procuram, proactivamente, escutar os interesses de todas as partes envolvidas, estando a ser superiormente consideradas e tratadas todas as possíveis propostas».

«Desde que foi feito público pela comunicação social o interesse pelo atleta, a administração da Santa Clara Açores – Futebol, SAD está a considerar e avaliar minuciosamente todas as propostas que cheguem sobre ele ou qualquer outro a nós vinculado. Esta proposta, em particular, é igualmente motivo de análise e desenvolvimento pelo nosso Conselho de Administração tendo em conta, como sempre, os interesses do atleta, mas reforçando mais uma vez que em primeiro lugar está o superior interesse do Santa Clara», conclui.