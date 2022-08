Depois de Calila, o Santa Clara está prestes a fechar a contratação de Bruno Jordão, confirmou o Maisfutebol.



De acordo com fonte oficial do Wolverhampton, o médio vai regressar a Portugal novamente por empréstimo. A cedência do jogador aos açorianos não contempla qualquer opção de compra.



Bruno Jordão saltou do Sporting de Braga para a Lazio em 2017 juntamente com Pedro Neto, acabando por cumprir três jogos na equipa principal laziale. Em 2019, Jordão transferiu-se para os Wolves, clube no qual nunca se afirmou: viveu cedências a Famalicão e Grasshoppers.