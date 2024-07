O médio espanhol Santi García é reforço do Gil Vicente, tendo assinado contrato para as próximas três épocas, informou o clube de Barcelos, esta sexta-feira, confirmando-se a notícia já avançada pelo Maisfutebol.

«O Gil Vicente FC informa que chegou a acordo com o jogador Santi García pelas próximas três temporadas, até 2027. O médio ofensivo espanhol, de 22 anos, chega aos galos a custo zero, vindo do Getafe», refere o Gil Vicente, em comunicado.

Santi García fez praticamente toda a última época na equipa B do Getafe, mas chegou mesmo a estrear-se pela equipa principal na liga espanhola, no Girona-Getafe da 2.ª jornada, a 20 de agosto de 2023.

Com formação no Atlético de Madrid, Santi García passou ainda pelo Trival Valderas e estava no Getafe desde 2020, onde foi sendo progressivamente opção na equipa B.