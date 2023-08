Mais de uma década depois, Lucas Moura está de regresso ao São Paulo.



O internacional brasileiro decidiu voltar ao Brasil após ter terminado contrato com o Tottenham, clube que representou entre 2017 e 2023. O contrato do extremo de 30 anos com o Tricolor Paulista é válido até fim do ano.



Lucas Moura fez, lembre-se, toda a formação no São Paulo e estreou-se na equipa principal em 2012 antes de ser vendido ao PSG. Junta-se a James Rodríguez como as contratações sonantes do emblema paulista neste mercado.