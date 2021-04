Apesar da despromoção histórica do Schake 04, Gonçalo Paciência continuará a jogar no principal escalão germânico, a Bundesliga. O internacional português está por empréstimo em Gelsenkirchen e regressará ao Eintracht Frankfurt no final da época, sabe o Maisfutebol.



O Schalke 04 só poderia acionar a opção de compra se não tivesse descido de divisão. Assim sendo, Gonçalo volta ao clube que representou de 2018 a 2020 - 61 jogos/15 golos - e onde tem mais dois anos de ligação, até junho de 2023.



O Eintracht, aliás, venderá André Silva nas próximas semanas e olha para Gonçalo Paciência como figura indispensável para a próxima campanha. O clube está a fazer um magnífico campeonato, é terceiro classificado e tudo aponta para que dispute a Liga dos Campeões na próxima época. Com 12 pontos por disputar, o Eintracht tem sete pontos de vantagem sobre Borussia Dortmund, o primeiro fora da zona de acesso à Champions.



Gonçalo lesionou-se em novembro e esteve cinco meses afastado da competição. Pouca ou nenhuma influência acabou por ter no infeliz rumo desportivo deste Schalke 04. Frankfurt e a Liga dos Campeões são o seu futuro imediato, já no verão.