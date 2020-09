O guarda-redes Frederik Rönnow é reforço do Schalke 04, por empréstimo do Eintracht Frankfurt. O acordo envolve o caminho inverso para Markus Schubert, guardião que vai cedido para o Eintracht pelo emblema de Gelsenkirchen, até final da época 2020/2021.

A chegada do dinamarquês ao Schalke 04 motivou as boas-vindas do avançado português Gonçalo Paciência, que também neste defeso chegou ao clube azul, oriundo de Frankfurt.

«Welcome El Gato», escreveu o avançado luso, através da rede social Twitter, em alusão à chegada de Rönnow, com quem tinha jogado no Eintracht, em 2018/2019 e 2019/2020.