O Al-Duhail, do Qatar, anunciou a contratação do treinador português Luís Castro. O técnico de 59 anos chega ao Médio Oriente, tal como o Maisfutebol já tinha confirmado, na primeira experiência fora da Europa, com contrato válido por uma época, substituindo o francês Sabri Lamouchi.

Luís Castro deixou os ucranianos do Shakhtar Donetsk no final da época passada, não renovando contrato com o clube onde trabalhou durante duas temporadas e onde conquistou um campeonato ucraniano.

Com mais de 20 anos de carreira como treinador, Luís Castro segue no estrangeiro e vai trabalhar com o belga Tobi Alderweireld, estrela do futebol mundial que trocou o Tottenham pelos qataris.