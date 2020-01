Hugo Vieira está de regresso a Barcelos. O avançado português de 31 anos foi confirmado, esta terça-feira, como reforço do Gil Vicente, clube no qual vai ter a quarta experiência na carreira.

O antigo jogador de Sporting de Braga e Benfica tinha acertado a saída com os turcos do Sivasspor, clube que confirmou a cisão da ligação na última sexta-feira.

Os moldes do vínculo entre o emblema minhoto e Hugo Vieira não foram, nesta altura, divulgados, algo que vai acontecer nos próximos dias.

Formado no Santa Maria, clube de Barcelos, o primeiro que representou como sénior, Hugo Vieira passou pela equipa B do Bordéus em França, Estoril em Portugal e ainda pelos espanhóis do Sporting Gijón, pelos russos do Torpedro, pelos sérvios do Estrela Vermelha e pelos japoneses do Yokohama Marinos.

O dianteiro luso já tinha atuado no Gil entre 2009 e 2012, em 2012/2013 e em 2013/2014.