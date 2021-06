O futebolista português Diogo Verdasca é reforço do Slask Wroclaw. O clube da Polónia confirmou este sábado a contratação do defesa português de 24 anos, que assinou contrato por três épocas, até 2023/2024.

Verdasca representou nas duas últimas épocas o Beitar Jerusalém, clube com o qual acertou rescisão em abril, ainda antes do final da época.

Formado no FC Porto e no Boavista, Verdasca jogou pela equipa B dos dragões entre 2014/2015 e 2016/2017, tendo rumado depois a duas temporadas a Espanha, onde jogou no Saragoça.

O Slask foi quarto classificado da primeira liga polaca em 2020/2021.