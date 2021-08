O Slavia de Praga oficializou o empréstimo de Petar Musa ao Boavista, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O avançado chega aos axadrezados por empréstimo do campeão checo. As panteras ficam com opção de contratar o internacional sub-21 croata em definitivo no final da temporada por cerca de 3,5 milhões de euros.



Petar Musa fez a formação no NK Zagreb e em 2018 foi contratado pelo Slavia Praga. Tinha 20 anos. Na capital checa foi jogando com alguma regularidade (39 jogos/11 golos), mas foi sobretudo nos empréstimos ao Slovan Liberec que se destacou (28 jogos/8 golos).



Na segunda metade de época anterior, Petar Musa foi cedido ao Union Berlim, da Bundesliga alemã, e esteve em 14 jogos, com um golo marcado. Voltou ao Slavia e fez já quatro jogos esta época, mas é visto essencialmente como um avançado útil a sair do banco.



No recente Europeu de sub21, Musa fez três jogos e esteve na partida entre a Croácia e Portugal. Jogou 23 minutos no triunfo português por 1-0.